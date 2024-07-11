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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Gazze'de acil ateşkes istediklerini belirtti

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin sığındığı bir okulun kapısına düzenlediği saldırının "şok edici" olduğunu belirterek, sivillerin korunması için önlemler alınması ve acil ateşkes sağlanmasını istedi.

Behlül Çetinkaya  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Gazze'de acil ateşkes istediklerini belirtti

Londra

​​​​​​​Lammy, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, okul saldırısında sivil can kayıpları yaşanmasını "şok edici" olarak nitelendirdi.

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Lammy, "Gazze'deki yıkıcı şiddet çok uzun süredir devam ediyor. Sivillerin korunması için derhal önlemler alınmasını, acil ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmiş, en az 53 kişi yaralanmıştı.

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