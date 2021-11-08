Dolar
9.71
Euro
11.24
Altın
1,822.77
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,607.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'de tüketici güveni marttan beri en düşük seviyesinde

İngiltere'de geçen ay tüketici güveni, marttan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Gökhan Kurtaran   | 08.11.2021
İngiltere'de tüketici güveni marttan beri en düşük seviyesinde

Londra

İngiliz anket şirketi YouGov ve İş ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan ankete göre, ülkede tüketici güveni, ekimde 1,3 puan azalarak 109,2 seviyesine geriledi.

Anket sonucuna ilişkin yapılan açıklamada, tüketici güveninin salgın kısıtlamalarının gevşetilmesi yönünde ilk adımların atıldığı mart ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediği belirtildi.

Aynı şirketler tarafından yapılan bir başka ankete göre de ülkede hanehalkının finansman görünümü geçen ay 9,7 puan gerileyerek 81,1 ile şu ana kadarki 3'üncü en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.


"Tüketiciler arasında karamsarlık hakim"


YouGov İtibar Araştırmaları Başkanı Darren Yaxley, anket verilerine ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere'de son dönemde genel olarak tüketiciler arasında bir karamsarlık havasının hakim olduğunu belirterek, "Ekim ayı endeksi, Britanyalıların kişisel mali durumlarına yönelik endişelerinden kaynaklanan tüketici güveninin aşağı yönlü bir yörüngede olduğunu doğruluyor." ifadesini kullandı.

İngiltere'de son dönemde ekonomi üzerindeki etkisini giderek artıran tedarik sorunlarının da tüketici güveninin azalmasına neden olan unsurlar arasında yer aldığını aktaran Yaxley, "Bu veriler, son birkaç aydır artan faturalar ve fiyatlar ile birlikte yaşanan yakıt ve gıda kıtlığının Britanyalıların gelecek için endişelenmesine neden olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 754 bin 431'e çıktı
Gürcistan'da 1 Aralık'ta Kovid-19'la mücadelede 'yeşil pasaport' dönemi başlıyor
Ukrayna'da Kovid-19 aşısı yaptırmayan memur ve öğretmenler işten uzaklaştırılacak
Sağlık ekipleri vatandaşları aşıya ikna için telefonu kulaktan düşürmüyor
Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

İngiltere'de tüketici güveni marttan beri en düşük seviyesinde

İngiltere'de tüketici güveni marttan beri en düşük seviyesinde

EBRD Türkiye'de kadın girişimcilerin şirketleri için 600 milyon avroluk finansman sağlayacak

Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı

İngiltere'de yeni otomobil satışları ekimde yüzde 24,6 düştü

İngiltere'de yeni otomobil satışları ekimde yüzde 24,6 düştü
İngiltere Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi
EBRD: Türkiye’nin salgın sonrasında uluslararası üretim merkezi olma potansiyeli var

EBRD: Türkiye’nin salgın sonrasında uluslararası üretim merkezi olma potansiyeli var