Euro
7.31
Dolar
6.76
BIST 100
92,071.13
Altın
1,652.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 439 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 439 artarak 5 bin 373 oldu.

Hasan Esen   | 06.04.2020
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 439 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Londra

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 439 artarak 5 bin 373 oldu.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 439 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 4 bin 934'ten 5 bin 373'e çıktı. 

Dün 5 binden fazla gerçekleşen vaka sayısındaki artış 3 bin 802'e gerilerken, toplam vaka sayısı da 51 bin 608 oldu. Can kaybı ve vaka sayıları, son 2 gündür üst üste düşüş gösterdi. 

Son 24 saatte 13 bin 313 test yapılırken, toplam test sayısı da 208 bin 837'ye yükseldi.

Bugünkü verilere Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'nın verilerinin dahil olmadığı belirtildi. 

Bugüne kadar 24 saat içindeki en fazla ölüm, 708 ile 4 Nisan'da kaydedilmişti. 

Hükümet Kovid-19 planında geri adım atmıştı 

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla, halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken; marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

Kovid-19 testleri İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un 27 Mart'ta pozitif çıkmıştı. Başbakan, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için dün akşam hastaneye kaldırılırken, Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock iyileşmişti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 275 bini aştı
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü
Merkel'e göre AB, kuruluşundan bu yana en büyük sınavla karşı karşıya
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini aştı
İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 636 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini aştı

İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 636 kişi yaşamını yitirdi

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 439 kişi hayatını kaybetti

Bayern Münih sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlara başladı

Bayern Münih sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlara başladı
Kara Kuvvetlerinde sözleşmeli er temin faaliyetleri ertelendi

Kara Kuvvetlerinde sözleşmeli er temin faaliyetleri ertelendi
Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turistik mekanlara ziyaretçi akını oldu

Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turistik mekanlara ziyaretçi akını oldu