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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 636 kişi yaşamını yitirdi

İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 06.04.2020
İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 636 kişi yaşamını yitirdi Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Roma

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi.

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