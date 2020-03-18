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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e çıktı

İngiltere'de koronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenler arasında 54 yaşında bir Türk vatandaşı bulunuyor.

İlyas Tayfun Salcı   | 18.03.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e çıktı Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı/AA

Londra

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 104'e yükseldi.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 104'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı da 676 artarak 2 bin 526'ya çıktı.

Virüs nedeniyle ölenlerin arasında bir Türk vatandaşının da bulunduğu bildirildi.

Britanya Alevi Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, astım hastası H.G'nin (54) Kovid-19 nedeniyle Londra'da yaşamını yitirdiği kaydedildi.



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