Euro
9.74
Dolar
8.31
BIST 100
1,126.99
Altın
1,872.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında resmi geçit töreni düzenleniyor
logo
Dünya

İngiltere'de günlük 96 bin kişinin Kovid-19'a yakalandığı tahmin ediliyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, günde 96 bin kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığının tahmin edildiği bildirildi.

Bilal Acar   | 29.10.2020
İngiltere'de günlük 96 bin kişinin Kovid-19'a yakalandığı tahmin ediliyor

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Imperial College Londra tarafından yayımlanan bir araştırmada, ülkede salgının yayılım hızının ciddi şekilde arttığı ve Kovid-19 vakalarının her dokuz günde bir ikiye katlanmış olabileceği belirtildi.

Ülkede 18 Eylül-5 Ekim ve 16-25 Ekim arasındaki vaka sayılarının karşılaştırıldığı araştırmada, salgının yalnızca belirli bölgelerde değil tüm ülkede ve her yaş grubunda hızla yayıldığı ifade edildi.

Araştırmada, salgının 55-64 yaşındakilerde hızla yayıldığı, en çok Kovid-19 vakasının ise 18-24 yaş aralığındaki gençlerde görüldüğü kaydedildi.

Günde 96 bin İngiliz'in Kovid-19'a yakalandığının tahmin edildiği araştırmada, başkent Londra'da her bir Kovid-19 vakasının virüsü ortalama 3 kişiye bulaştırdığı bilgisi paylaşıldı.

Salgında "çok kritik bir aşamaya" gelindiğine dikkat çekilen araştırmada, bu durumun düzeltilmesi için ciddi adımların atılması gerektiği uyarısı yapıldı.

Araştırmada görüşlerine yer verilen Imperial College Londra'da öğretim görevlisi olan Prof. Paul Elliott, ülke genelinde daha fazla hastane yatışlarına ve ölümlere sebep olacak Kovid-19 vaka sayılarıyla karşılaştıklarını bildirdi.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

Ülkede dün 24 bin 701 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ve 310 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 113 oldu
Rusya'da son 24 saatte 17 bin 717 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı
Merkel ülkede yeni alınan Kovid-19 tedbirlerini savundu: Tedbirler uygun gerekli ve orantılı
Kovid-19 inme riskini artırabilir
Obezite hastalarına Kovid-19 uyarısı

Benzer haberler

İngiltere'de günlük 96 bin kişinin Kovid-19'a yakalandığı tahmin ediliyor

İngiltere'de günlük 96 bin kişinin Kovid-19'a yakalandığı tahmin ediliyor

'İlk Kovid-19 aşıları kusurlu olabilir' uyarısı

İngiltere’nin Suudi Arabistan’a silah satışı mahkemelik

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 5 ayın en yüksek günlük ölen sayısı açıklandı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 5 ayın en yüksek günlük ölen sayısı açıklandı
İngiltere Lordlar Kamarası üyesi Ahmed'den Macron'a tepki: Peygamberimize saygı gösterin

İngiltere Lordlar Kamarası üyesi Ahmed'den Macron'a tepki: Peygamberimize saygı gösterin
İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 890 Kovid-19 vakası görüldü

İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 890 Kovid-19 vakası görüldü