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Dünya

Irak Meclisi Kerkük'te seçim bölgelerini onayladı

Irak Meclisi, ülkenin kuzeyindeki Kerkük'te 3 seçim bölgesini onayladı.

Mehmet Nuri Uçar   | 29.10.2020
Irak Meclisi Kerkük'te seçim bölgelerini onayladı

Bağdat

Meclis Enformasyon Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunu kapsamında Kerkük'teki seçim bölgelerinin belirlenmesiyle ilgili oturumun gece geç saatlere kadar sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin başkanlığında yapılan ve 168 milletvekilin katıldığı oturumda Kerkük'teki 3 seçim bölgesinin oy birliği ile kabul edildiği kaydedildi.

Yerel kaynaklara göre Kerkük'teki 12 sandalyenin dağılımı, il merkezinde 4, doğu il merkezinde 5 ve Huveyce ile Er-Riyad'ı kapsayan bölgede ise 3 şeklinde olacak.

Kerkük'teki Arap ve Türkmenler vilayette 4 seçim bölgesi olmasını isterken, Kürtler 3 bölgeyi destekledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkede gelecek yıl haziran ayında erken seçim yapılacağını duyurmuştu.


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