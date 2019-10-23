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Dünya

İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 ceset bulundu.

Tayfun Salcı   | 23.10.2019
İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu

Londra

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 ceset bulundu.

Essex polisinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Waterglade sanayi sitesindeki bir kamyonda 39 ceset bulunduğu bildirildi.

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kaydedildi.


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