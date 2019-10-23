İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu
İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 ceset bulundu.
Londra
İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 ceset bulundu.
Essex polisinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Waterglade sanayi sitesindeki bir kamyonda 39 ceset bulunduğu bildirildi.
Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kaydedildi.
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