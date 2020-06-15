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Dünya

İngiltere'de ABD savaş uçağı düştü

İngiltere'de ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-15C, eğitim uçuşu sırasında düştü.

Hasan Esen   | 15.06.2020
İngiltere'de ABD savaş uçağı düştü

Londra

İngiltere'de ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-15C, eğitim uçuşu sırasında düştü.

Lakenheath Üssü'ndeki ABD Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, bir F-15C savaş uçağının yerel saatle 09.40'ta (TSİ 11.40) Kuzey Denizi'nde düştüğü belirtildi.

Açıklamada, Lakenheath Üssü'nden havalanan uçağın, kaza anında rutin bir eğitim görevinde olduğu kaydedildi.

Kaza nedeninin yanı sıra pilotun durumunun şu anda bilinmediği ifade edilen açıklamada, İngiliz arama ve kurtarma ekiplerinden destek istendiği vurgulandı.


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