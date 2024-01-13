Dolar
30.11
Euro
33.00
Altın
2,048.89
ETH/USDT
2,549.60
BTC/USDT
43,045.00
BIST 100
7,986.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den Yemen'deki Husi hedeflerine yeni saldırı

ABD'nin, Yemen'de Husilere bağlı hedeflere saldırı düzenlediği belirtildi.

Gülşen Topçu  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
ABD'den Yemen'deki Husi hedeflerine yeni saldırı

İstanbul

CNN'nin ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Husiler tarafından kullanılan bir radar tesisini hedef alan yeni saldırının, öncekinden daha küçük çaplı olduğu ve ABD tarafından tek taraflı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Husilere bağlı El-Mesira kanalının haberinde ise "ABD ve İngiltere tarafından başkent Sana'ya bir dizi hava saldırısı gerçekleştirildiği" bilgisi geçildi.

ABD ve İngiliz savaş uçakları dün gece Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

Kızıldeniz'de yaşananlar

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te de "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Kahramanlar-41 operasyonlarında 113 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya, şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 60 şüphelinin tespit edildiğini bildirdi
Kağıthane'de bir binanın çatısında başlayıp bitişikteki 2 binaya sıçrayan yangın söndürüldü
Milli Savunma Bakanı Güler'den şehit askerler için taziye mesajı

Benzer haberler

ABD'den Yemen'deki Husi hedeflerine yeni saldırı

ABD'den Yemen'deki Husi hedeflerine yeni saldırı

BM, Kızıldeniz'de gerginliği artıracak adımlardan kaçınılması çağrısı yaptı

ABD'de üretici fiyatları aralıkta geriledi

ABD'de üretici enflasyonu aralıkta beklentilerin altında gerçekleşti

ABD'de üretici enflasyonu aralıkta beklentilerin altında gerçekleşti
Yemen ve Kızıldeniz'deki saldırıların petrol fiyatlarında yarattığı etki "sürpriz" olmadı

Yemen ve Kızıldeniz'deki saldırıların petrol fiyatlarında yarattığı etki "sürpriz" olmadı
Kızıldeniz'deki gelişmelerle dünyanın gündemine yerleşen Husiler kimdir?

Kızıldeniz'deki gelişmelerle dünyanın gündemine yerleşen Husiler kimdir?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet