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Dünya

Yemen'de saldırılar nedeniyle 12 insani yardım örgütü faaliyetlerini askıya aldı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcok, Yemen'in Dali kentinde 12 yardım kuruluşunun faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldığını bildirdi.

Betül Yürük   | 23.12.2019
Yemen'de saldırılar nedeniyle 12 insani yardım örgütü faaliyetlerini askıya aldı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcok, Yemen'in Dali kentinde uluslararası üç insani yardım örgütüne roket güdümlü el bombalarıyla yapılan saldırıların ardından 12 yardım kuruluşunun faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldığını bildirdi.

Lowcock, yazılı bir açıklama yaparak 21-21 Aralık'ta bir kişinin yaralanmasına neden olan roket güdümlü el bombalarıyla insani yardım örgütlerinin bulunduğu binaya yapılan saldırıyı kınadı.

Yemen'deki insani yardım çalışanlarının karşı karşıya kaldığı risklerin çatışmaların alarm verici boyutunu ortaya koyduğunu belirten Lowcock, saldırıların ardından 12 yardım kuruluşunun faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldığını ve yardıma muhtaç 217 bin kişinin bu durumdan olumsuz etkileneceğini ifade etti.

''Medyadaki söylentiler yardım kuruluşlarını hedef haline getiriyor''

Yardım örgütlerini hedef alan saldırılara ilişkin kapsamlı bir soruşturma çağrısı yapan Lowcock, Yemen'de yardım kuruluşlarını hedef haline getiren medya kampanyalarından ise derin endişe duyduğunu belirtti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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