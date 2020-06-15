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Dünya, Koronavirüs

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 70 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Koivd-19) vaka sayısı 70 bin 38'e yükseldi.

Gökhan Kavak   | 15.06.2020
Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 70 bini geçti

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 1 milyon 121 bin 958 test yapıldı. Bu testlerden 70 bin 38'i pozitif çıktı. Kovid-19 hastalarına uygulanan tedaviler sonucunda 38 bin 531 kişi iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Kovid-19 salgını nedeniyle 1480 kişi hayatını kaybetti.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm de Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürürken, ölüm oranlarında ise Mısır'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

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Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 70 bini geçti
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