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Dünya

İngiltere Başbakanı Starmer: (Esed'in) Gidişini olumlu karşılıyoruz

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin yıkılmasıyla ilgili, "Suriye halkı, Esed'in barbar rejimi altında çok acı çekti. Gidişini olumlu karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Behlül Çetinkaya  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
İngiltere Başbakanı Starmer: (Esed'in) Gidişini olumlu karşılıyoruz

Londra

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Suriye'de Esed liderliğindeki Baas rejiminin devrilmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de son günlerde beklenmedik gelişmeler yaşandığını belirtti.

Suriye'deki durumu bölgedeki müttefiklerle görüştüklerini kaydeden Starmer, "Suriye halkı, Esed'in barbar rejimi altında çok acı çekti. Gidişini olumlu karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Starmer, Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması ile siyasi çözüme odaklandıklarını belirterek "Tüm tarafları, sivilleri ve azınlıkları korumaya, gelecek saatlerde ve günlerde ihtiyaç sahiplerine hayati yardımların ulaşmasını sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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