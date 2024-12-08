İngiltere Başbakanı Starmer: (Esed'in) Gidişini olumlu karşılıyoruz
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin yıkılmasıyla ilgili, "Suriye halkı, Esed'in barbar rejimi altında çok acı çekti. Gidişini olumlu karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
Londra
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Suriye'de Esed liderliğindeki Baas rejiminin devrilmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de son günlerde beklenmedik gelişmeler yaşandığını belirtti.
- Suriye’deki 61 yıllık Baas rejimi çöktü
- Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor
- Rejim karşıtı silahlı gruplar, Humus kent merkezine hakim oldu
- Suriye'de rejimin çöküşü başkent Şam'da tekbirlerle kutlandı
- Trump, çöken rejimin devrik lideri Esed'in Rusya'nın yardımını alamadığı için Suriye'den kaçtığı yorumunu yaptı
- AB, Suriye'de Esed rejiminin yıkılmasını olumlu karşıladı
Suriye'deki durumu bölgedeki müttefiklerle görüştüklerini kaydeden Starmer, "Suriye halkı, Esed'in barbar rejimi altında çok acı çekti. Gidişini olumlu karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Starmer, Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması ile siyasi çözüme odaklandıklarını belirterek "Tüm tarafları, sivilleri ve azınlıkları korumaya, gelecek saatlerde ve günlerde ihtiyaç sahiplerine hayati yardımların ulaşmasını sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.