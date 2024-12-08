Avrupa'daki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve lideri Beşşar Esed'in devrilmesinin ardından Avrupa'nın dört bir yanındaki Suriyeliler sokaklara döküldü.
Ankara
Hollanda, Fransa, İspanya, İtalya ve Avusturya'da yaşayan Suriyeliler, 13 yıl süren iç savaşın sona ermesini ve Baas rejiminin çöküşünü kent meydanlarında coşkuyla kutladı.
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Stockholm'un Sergels Torg Meydanı'nda toplanan göstericiler, Baas rejiminin çöküşünü kutladı.
Burada grup adına yapılan açıklamada, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in 14 yıl boyunca zalimlik ve katliamlar yaptığı kaydedildi.
Açıklamada, "Bugün mutlu bir günü yaşıyoruz, sevinçliyiz. Suriye kurtuldu. Suriye, Esed'den kurtuldu. Artık Suriye özgür bir ülke olmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Baas rejimi aleyhine slogan atan göstericiler, sık sık tekbir getirdi.
Göstericiler, araçlarında bayraklar açıp zafer işareti yaparak kent merkezinde tur attı.
Almanya
Başkent Berlin'in yanı sıra ülkenin birçok kentinde yaşayan Suriyeliler, "Suriye Devrimi ile Dayanışma" adı verilen gösteriyle Beşşar Esed rejiminin düşüşünü kutlamak için bir araya geldi.
Berlin'in Kreuzberg ilçesindeki Oranienburger Meydanı'nda toplanan yaklaşık 3 bin Suriyeli, zaman zaman tekbir getirerek sevinç gösterisinde bulundu.
Gösteriye katılan Suriyeli Oudai Alhomsi, "Esed sonunda gitti. Bugün özgürlüğümüzün ilk günü. Geçen 54 yılın sona erdiğini ve bugün Suriye'mizin yeniden özgür olduğunu söylüyoruz." dedi.
Suriye için ve hangi dinden, hangi ırktan, hangi renkten olursa olsun birlikte yaşayan tüm insanlar için çok iyi bir gelecek umduğunu ifade eden Alhomsi, Esed'in "insanların kanını dökerek zaman geçiren acımasız biri" olduğunu belirtti.
Asıl meselenin Esed'in yıllarca hapishanelerde çürümeye terk ettiği siviller olduğunu söyleyen Alhomsi, "Onlar 40 yıldır, hatta 50 yıldır oradalar. Daha 17 yaşındayken, hatta çocukken tutuklanmışlar ve bugün saçları ağarmış insanlar var." diye konuştu.
Gösteriye katılan Elham Habbal da çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu benim duamdı. Bence tüm dünya özgürlüğüne kavuştu. Birçok insan bu anı bekliyordu. Bugünün, bu anın geleceğine hiç inanamıyordum." ifadelerini kullandı.
Gösteride birçok kişi Suriye devrimi bayrağı açtı.
Hollanda
Hollanda'da yaşayan Suriyeliler, Esed rejiminin devrilmesini çeşitli şehirlerde düzenledikleri gösterilerle kutladı.
Utrecht'teki Dom Meydanı'nda toplanan Suriyeliler, ülkelerindeki Baas rejiminin çöküşünü coşkuyla karşıladı.
Suriye devrimi bayrakları taşıyan göstericiler, Baas rejimi aleyhine sloganlar atarken tekbir sesleri meydanı doldurdu.
Kutlamalarda müzik eşliğinde dans edilirken, toplanan kalabalığa tatlı ikramında bulunuldu.
Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda ise Suriyeliler, Filistinli gruplarla bir araya geldi. Suriye ve Filistin bayraklarının dalgalandırıldığı gösteride yapılan konuşmalarda, "Suriye'den sonra Filistin ve Kudüs'ün özgürleşmesine sıra geldiği" ifade edildi.
Utrecht ve Amsterdam'ın yanı sıra Hollanda'nın diğer şehirlerinde de benzer kutlamalar düzenlendi.
Fransa
Başkent Paris'te, Esed rejiminin düşüşü gösterilerle kutlandı.
Paris'te ellerinde Suriye devrimi bayrağıyla bir araya gelen yüzlerce kişi, Esed rejiminin düşüşünü sevinçle karşıladı.
Yağmura rağmen Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, sloganlar atarak şarkılar söyledi.
Belçika
Brüksel'de yoğunlukla yaşadıkları semtlerden Anderlecht'te bir araya gelen Suriyeliler, devrim bayraklarıyla konvoy oluşturdu.
Caddelerde slogan eşliğinde tur atan Suriyelilere, çevre semt ve illerden de katılanlar oldu.
Yöresel şarkılar söyleyen Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünü kutladı.
AA muhabirine konuşan Deyrizorlu İbrahim el Hüseyin, "Rejimin çöküşünü kutlamak ve devrimcileri desteklemek için toplandık. Tüm dünyanın bunun bir halk devrimi olduğunu, teröristlere ait olmadığını bilmesi gerekiyor. Bu diktatör rejim, 14 yıl boyunca en iğrenç katliamları işleyerek çocukları ve kadınları katletti." ifadelerini kullandı.
"Kahramanlar bu rejimi 11 günde yok etti. Dünya 14 yıl boyunca rejime karşı hiçbir şey yapmadı." diyen El Hüseyin, şöyle devam etti:
"Suriye’ye daha iyi ve çağdaş bir gelecek temenni ediyoruz. Biz bu ülkenin çocuklarıyız, inşallah en kısa sürede yeniden inşa edeceğiz. Suriye tüm Suriyelilerindir."
El Hüseyin'in yeğeni Üsame isimli genç, "Ailemi 12 yıldır görmedim. Duygularım nasıl olsun? Ailemden 18 kişiyi görmedim. Kardeşlerim, amcamlar gitti (öldü). Ne hissedebilirim? Çok şükür ki diktatörün hükmünden kurtulduk. Allah şahit, gözyaşlarım aktı. Daha iyi bir hükümet gelecek. Bizim Suriye toplumundan hiç kimseye kinimiz yok." diye konuştu.
İtalya
İtalya'nın büyük kentlerinden Milano'da Suriyeli bir grup, kent merkezindeki ünlü Duomo Katedrali önünde Suriye devrimi bayrağı açarak Baas rejiminin ve lideri Beşşar Esed'in devrilmesini kutladı.
Suriyeliler, Suriye devrimi bayrağının yanı sıra Türk bayrağı da açtı.
Kutlamaya katılanlar, Esed rejiminin devrilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
İspanya
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Suriye Büyükelçiliği binası önünde toplanan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünü ve rejimin devrik lideri Beşşar Esed'in kaçışını kutladı.
"Özgürlük" sloganları atan yaklaşık 200 kişilik grup, büyükelçilik binasında bulunan rejimin bayrağını çıkararak Suriye devrimi bayrağını astı.
"Esed rejiminin bayrağını çıkarıp, bağımsızlık bayrağımızı asmak için buradayız." diyen Suriyeliler, basına yaptıkları açıklamalarda, "Umarım Suriye halkının demokrasi ve onurlu bir hükümetini oluşturmak için her şey yolunda gider." temennisinde bulundu.
Avusturya
Avusturya'nın başkenti Viyana'da çok sayıda Suriyeli, Suriye’de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in ülkesini terk etmesini büyük bir coşkuyla kutladı.
Ulusal Parlamento önünde devrim bayraklarıyla toplanan Suriyeliler, özgürlük sloganları attı. Kutlamaya katılan Suriyeliler, duygularını AA muhabiriyle paylaştı.
Uzun yıllar Türkiye'de kaldığı için Türkçe konuşan Suriyeli Mahir, 13 yıl süren savaşın sonunda Esed'i devirmeyi başardıklarını kaydederek ülkesine geri dönmek istediğini dile getirdi.
Mahir, burada toplanan tüm Suriyeliler gibi kendisinin de çok mutlu olduğunu söyledi.
Bu süreçte Türkiye'nin Suriyelilere verdiği desteğe de değinen Mahir, "Türkiye bize çok şey verdi. Bize çok yardım etti, kapıları açtı. Dost olduk, abi kardeş olduk. (Türkiye için) ne söylersem çok az. Hamdolsun bitti. İnşallah hepimiz geri döneriz Suriye'ye." dedi.
Suriyeli Sama Maktabi de şu anki mutluluğunu tarif etmekte zorlandığını belirterek "Özellikle bu 13 yıllık baskının ardından sonunda özgürüz. Bu inanılmaz, çok çok mutluyum. Özellikle suçsuz bir şekilde hapiste olanlar, şimdi özgürler. Şu an başardığımız şeyin olmasına katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Maktabi, burada aldıkları eğitimle ülkelerinin geleceğine katkı sağlamak istediklerini, Suriye'nin yeniden inşasında eğitimli gençlere ihtiyaç duyulacağını sözlerine ekledi.
İngiltere
Suriye'de sabah saatlerinde Beşşar Esed liderliğindeki 61 yıllık Baas rejiminin yıkılması üzerine Londra'da yaşayan yüzlerce Suriyeli, kentin ünlü Trafalgar Meydanı'nda bir araya geldi.
Bayrak ve pankartlarla meydanda havai fişeklerle kutlama yapan Suriyeliler, şarkılar söyleyip slogan attı.
Kutlamaya katılan Saffan Amir, Halep'in ünlü "basbousa" isimli tatlısını dağıtarak sevincini paylaştı. AA muhabirine konuşan Amir, Baas rejimi altında halkın öldürüldüğünü ve işkence gördüğünü söyledi.
Esed rejiminin gücü kendi ailesi için ele aldığını, Suriye'ye hiçbir şey vermediğini belirten Amir, mutluluğu paylaşmak ve başkalarını da mutlu etmek için tatlı dağıttığını anlattı.
Humuslu Obaid Fahed de yaklaşık 12 yıldır görmediği ülkesinde Baas rejiminin ortadan kalkmasını "Bir rüya gibi." sözleriyle özetledi.
"Döneceğiz ve ülkemizi yeniden inşa edeceğiz." diyen Fahed, Suriye'de genel olarak çözülmesi gereken sorunlar bulunduğunu ancak herkesin çalışarak bu sorunları çözmesi gerektiğini ifade etti.
Fahed'in eşi Georgia Scott da 2014'te yine Trafalgar'da Esed rejiminin halkına yaptıklarını protesto etmek için yürüdüklerini anımsatarak "Bugün de özgür bir Suriye'yi kutluyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Suriye halkı için çok mutluyum. Özgürlük için gösterdikleri direnç ve direnişten gurur duyuyorum." dedi.
Scott, Esed'in Uluslararası Adalet Divanında yargılanması gerektiğini kaydederek "Umarım Esed'in yolu Lahey'de son bulur. Bu çok önemli. Bir savaş suçlusunun devrilmeden önceki gücü cezalandırılmalı." diye konuştu.
Daha önce hiç Suriye'ye gitmediğini de söyleyen Scott, "Sabırsızlanıyorum. Suriye'ye döneceğiz ve eşimin güzel ülkesini keşfedip tüm Suriye ile birlikte kutlayacağız." ifadelerini kullandı.
Yunanistan
Suriye'deki Baas rejiminden kaçarak yıllardır Yunanistan'da mülteci olarak yaşayan Suriyeliler, Beşşar Esed rejiminin devrilmesini sevinçle karşıladı.
Sintagma Meydanı'nda toplanan yüzlerce Suriyeli, zaman zaman tekbir getirerek sevinç gösterisinde bulundu.
Gösteriye katılan Suriyelilerden Yaser Elşehud, AA muhabirine, Baas rejiminden kaçarak 2007'de Yunanistan'a geldiğini söyledi.
Suriye'deki iç savaşta kardeşini, kuzenlerini kaybettiğini belirten Elşehud, Baas rejiminin sona ermesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
Suriyeli Ayman el Abud da "Neredeyse 14 yıl süren savaşın ardından Beşşar Esed rejimi son bulduğu için çok mutluyuz. Suriye'deki diktatörlükten kurtulduk. Beşşar Esed ve ailesi yüzünden yıllardır kabus yaşadık. Gördüğünüz gibi insanlar şimdi kutlama yapıyor." diye konuştu.
Abud, ülkesinden uzak yaklaşık 15 milyon Suriyeli olduğunu belirterek, kendisinin de Yunanistan'a 2016'da mülteci olarak geldiğini anlattı.
Yıllardır annesini, kardeşlerini, ailesini göremediğini dile getiren Abud, "Şimdi onurumla mümkün olan ilk fırsatta ülkeme döneceğim." dedi.
Atina Selma da Suriye'deki Baas rejiminden kaçarak onlarca yıl önce Yunanistan'a iltica etmiş bir ailenin çocuğu olarak Yunanistan'da dünyaya geldiğini belirterek, duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Çok mutluyuz. Bu, bizim için çok önemli. Tüm ülke özgürlüğüne kavuştu. Sebepsiz yere kapatılan insanlar nihayet hapishanelerden çıktı. Artık tüm bu gençler Suriye'de daha iyi bir gelecek bulacak. Bunu tüm kalbimizle diliyoruz."
Suriyeli Elsam Avvad da bugünün Suriye için en büyük bayram olduğu yorumunu yaparak onlarca yıldır ülkesinde yaşananlar için şunları söyledi:
"Suriye'deki faşizm yüzünden kalkıp ülkemizden buraya geldik. 40 yıldır buradayız. Bir tek ben değilim, benim gibi olan çok insan var. Çocuklar burada doğdu. Ülkelerinin neresi olduğunu bile bilmiyorlar. Suriye'de ise çocuklar hapishanelerde doğdu. Suriye'deki diktatörlük dayanılabilecek gibi değildi. Suriye'deki faşizm, hapishanelerdeki işkence tarif edilebilecek, akıl alabilecek gibi değildi."
Yunanistan'a 19 yaşındayken gelen ve 40 yıldır burada yaşayan Suriyeli kardiyolog doktor Maarouf Alobeid, "Bugün için, bu hayal için, bu mucize için yaşıyorduk. Bugün yaşanan mucizeyi yıllardır bekliyorduk. Dünyada buna benzer bir şey yok. Sevincimizi tarif etmek mümkün değil. Bu sevinci buradaki insanların gözünden okuyabilirsiniz." diye konuştu.
Sevinci ve kederi birlikte yaşadıklarını belirten Alobeid, Suriye'de Baas rejimine karşı mücadele ederken hayatını kaybeden, şu saatlerde serbest bırakılan ama yıllardır hapis yatan binlerce insan için de üzgün olduklarını aktardı.
Alobeid, Baas rejimi süresince Suriye'de yaşananları "insanlık ayıbı" olarak nitelendirerek, "Kimin hangi şehirden olduğu, hangi dine mensup olduğu, hangi ırktan olduğu bizi ilgilendirmiyor. Hepimiz Suriyeliyiz. Hepimiz kardeşiz." dedi.
Baas rejimi nedeniyle 40 yıldır ülkesine gidemediğini aktaran Alobeid, "İlk fırsatta mutlaka Suriye'ye gideceğim. Şu an yapabilsem tam şu an giderdim." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Suriye'nin Atina Büyükelçiliğine de bugün Suriye devrim bayrağı asıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.