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Dünya, Koronavirüs

İngiltere Başbakanı Johnson, Kovid-19 önlemlerini gevşetme kararının ertelendiğini açıkladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle, 1 Ağustos'ta açıklamayı düşündükleri önlemleri gevşetme planlarının ertelendiğini duyurdu.

Bilal Acar   | 31.07.2020
İngiltere Başbakanı Johnson, Kovid-19 önlemlerini gevşetme kararının ertelendiğini açıkladı

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin kuzeyinde Kovid-19 vakalarında tekrar artış gözlendiğini belirterek, karantina önlemlerini hafifletmeye yönelik hazırladıkları planı 2 hafta ertelediklerini açıkladı.

"Fren pedalını sıkma zamanı geldi" diyen Johnson, sinema, ibadet yerleri, müze ve galerilerde 8 Ağustos'tan itibaren maske kullanımının zorunlu olacağını kaydetti.

Johnson, önlemleri gevşetme planı dahilinde 1 Ağustos’ta bowling salonları, buz pistleri ve gösteri merkezlerinin açılmasının planlandığını ancak yeni tedbirler kapsamında bu kararın da ertelendiğini aktardı.

Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da işbaşı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılması ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Üçüncü aşamada ise 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, oteller, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağı duyurulmuştu.

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