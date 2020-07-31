Euro
8.24
Dolar
6.99
BIST 100
1,126.90
Altın
1,973.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türk Kızılay, Kuzey Makedonya’da 3 bine yakın aileye kurban eti dağıtacak

Türk Kızılay, Kuzey Makedonya’da keseceği bin 400 hisse kurbanın etini 3 bine yakın ihtiyaç sahibi aileye ulaştıracak.

Furkan Abdula   | 31.07.2020
Türk Kızılay, Kuzey Makedonya’da 3 bine yakın aileye kurban eti dağıtacak Fotoğraf: Furkan Abdula/AA

Üsküp

Türk Kızılay Kuzey Makedonya 2. Bölge Ekip Başkanı Fuat Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılayın gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyasının devam etiğini belirtti.

Türkiye, Kuzey Makedonya ve dünya genelindeki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılayın, kurban etlerini milyonlarca mazlumun sofrasına bugünden itibaren bayram boyunca ulaştıracağını ifade eden Emin, "Kuzey Makedonya’da bizler Üsküp başta olmak üzere Kumanova, Resne, Manastır gibi şehirler ve köylerinde 3000’e yakın aileye kurban etini ulaştırmış olacağız." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasındaki zorlu yaşamda Kuzey Makedonya'daki halkın bir nebze de olsa yanında olmayı Kızılay olarak borç bildiklerinin altını çizen Emin, "Bugün burada da bu ihtiyacı gidermeye çalıştık. Umuyorum farklı durumlarda da Türk Kızılay yine Kuzey Makedonya’da farklı çalışmalarla yer alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Makedonya'da kurban organizasyonu çerçevesinde yerel kuruluşlarla iş birliği yaptıklarını belirten Emin, "Doğu Makedonya’daki kesim ve dağıtım organizasyonunda Kızılay, Doğu Makedonya Türkleri Derneğiyle iş birliği yapmaktadır. Üsküp ayağında da Merhamet Derneğiyle bu iş birliğini gerçekleştirmektedir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere Başbakanı Johnson, Kovid-19 önlemlerini gevşetme kararının ertelendiğini açıkladı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 265'e yükseldi
İspanya'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Türkiye'de Kovid-19'dan 214 bin 535 kişi iyileşti
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 141'e yükseldi

Benzer haberler

İHH, Kurban Bayramında Kosova'da 2 bin aileye ulaşmayı hedefliyor

İHH, Kurban Bayramında Kosova'da 2 bin aileye ulaşmayı hedefliyor

Türk Kızılay, Kuzey Makedonya’da 3 bine yakın aileye kurban eti dağıtacak

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı

İstanbul'da 1153 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı

İstanbul'da 1153 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı
'Salgınla mücadelenin merkezinde' yoğun bayram mesaisi

'Salgınla mücadelenin merkezinde' yoğun bayram mesaisi
Türk kurumlarından Kuzey Makedonya’da kurban kesimi

Türk kurumlarından Kuzey Makedonya’da kurban kesimi