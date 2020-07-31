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Dünya

Irak’ta Haziran 2021'de erken seçim yapılacak

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 6 Haziran 2021’de erken seçim yapılacağını bildirdi.

Haydar Karaalp   | 31.07.2020
Irak’ta Haziran 2021'de erken seçim yapılacak

Bağdat

Resmi televizyon aracılığıyla halka seslenen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD tarafına "ülkedeki askeri üslerine ihtiyaçları olmadıklarını" aktardıklarını ifade ederek, Washington’dan sadece ekonomi alanında ve Irak güvenlik güçlerinin eğitimi konusunda destek beklediklerini söyledi.

Ülkedeki erken seçim tartışmalarına da son noktayı koyan Kazimi, “6 Haziran 2021’de ülkede erken seçim yapacağız. Bunun için gerekenleri de yerine getirme taahhüdünde bulunuyorum.” dedi.

Başbakan, yeni seçim kanununun kısa sürede yasalaşması için de meclise çağrı yaptı.

Kazımi, mayıs ayında göreve geldiğinden bu yana ülkeyi erken seçime götüreceği açıklamalarında bulunuyordu.

Irak’ta erken seçime ilk destek BM’den

Başbakan Kazımi’nin erken seçim tarihini açıklamasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) buna destek vereceğini bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, Kazımi’nin erken seçim tarihi açıklaması sonrası yaptığı yazılı açıklamasında, bu durumdan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Jeanine Hennis-Plasschaert, “BM olarak, Irak’ta özgür ve şeffaf seçimin gerçekleşmesi için gerekli desteği sunmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Kazımi, 6 Haziran 2021'de erken seçim yapılacağını duyurmuştu.

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