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Dünya, Ramazan 2025

İHH'dan, Halep'te enkaz haline gelen evlerin arasında toplu iftar

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Halep vilayetinin Kefer Hamra köyünde devrik Baas rejimi ve destekçilerinin saldırılarında enkaz haline gelen evlerin arasında toplu iftar programı düzenledi.

Ahmet Karaahmet  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
İHH'dan, Halep'te enkaz haline gelen evlerin arasında toplu iftar Fotoğraf: Hasan Belal/AA

Halep

Neredeyse yerle bir edilen Kefer Hamra köyünde yaklaşık 500 kişi, İHH'nın toplu iftar etkinliğinde bir araya geldi.

Yıkıntı halindeki evlerin arasında düzenlenen toplu iftar programına katılan mahalle sakini Muhammed Ramadan AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi saldırıları sonucu zorla yerinden edildiğini ve ancak 12 yıl sonra evine dönebildiğini söyledi.

Ramadan, ailesiyle birlikte köyünde iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Her şeye rağmen geri döndük. İnşallah burada kalacağız ve evlerimizi yeniden inşa edeceğiz." dedi.

Kendi evinin de yıkıldığını dile getiren Ramadan, "En son 2013 yılında evimde orucumu açmıştım. Ama her şeye rağmen evimi tekrar inşa edeceğim." ifadelerini kullandı.

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