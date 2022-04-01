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Dünya

İHH, Musul'da ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan öncesi kumanya dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Irak'ın Musul kentinde ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan öncesinde kumanya dağıtımında bulundu.

Bekir Aydoğan   | 01.04.2022
İHH, Musul'da ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan öncesi kumanya dağıttı

Erbil

İHH personeli Mahmut Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul kent merkezinde 3 ayrı noktada 346 aileye Ramazan kumanyası dağıtımı yaptıklarını belirtti.

Yaşar, yardım dağıtılanların yetim ve iç savaş mağduru ailelerden oluştuğunu dile getirdi.

İHH'nın Irak'taki Ramazan yardımlarının devam edeceğini kaydeden Yaşar, ayrıca Duhok, Kerkük ve Erbil'de de ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra mültecilere de kumanya dağıtımı yapacaklarını ifade etti.

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