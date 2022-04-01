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Dünya

Afganistan'da bombalı saldırıda 5 kişi öldü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 01.04.2022
Afganistan'da bombalı saldırıda 5 kişi öldü Fotoğraf: Mir Ahmad Firooz/AA

Afganistan

Herat Hastanesinden yapılan açıklamada, Herat'ın Cebrail bölgesinde, yöresel bir oyun sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Saldırıda 25 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları ise saldırıda 10 kişinin öldüğünü öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Herat'ın Cebrail bölgesinde genellikle Şiiler yaşıyor.

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