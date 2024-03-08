MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 olmak üzere 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
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Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 8, 2024
Irak’ın kuzeyinde 6, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/Fn52AdV8oR