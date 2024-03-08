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MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 olmak üzere 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Hande İlbeyi Canca  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

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