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Dünya

İdlib'de briket ev yapımı ve çadır kurulum çalışmaları sürüyor

İdlib kırsalındaki güvenli bölgelerde AFAD koordinesinde bir yandan briket ev yapım çalışmaları sürerken bir yandan da ani göçler için çadır kurulumu yapılıyor.

Erdal Türkoğlu   | 27.02.2020
İdlib'de briket ev yapımı ve çadır kurulum çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Erdal Türkoğlu/AA

Hatay

İdlib'te Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları sürerken, göç eden binlerce insanın barınması için briket ev ve çadır kurulum çalışmaları sürüyor. 

AFAD Başkanlığı koordinesinde Hatay Valiliği destekleriyle yürütülen çalışmalarda bazı alanlarda briket evler örülüyor, bazı alanlarda ise alt yapı çalışmaları yapılıyor.

Türk Kızlayı ve birçok sivil toplum kuruluşunun da yer aldığı çalışmalarda devam eden göçler için çadır kurma çalışmaları da devam ediyor.

Harbanuş köyü kırsalındaki briket ev çalışmalarını yerinde inceleyen AFAD Hatay İl Müdürü Ömer Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib'te bir ailenin 5 kez yer değiştirdiğini bildiklerini, bu nedenle de daha güvenli yerlere yaşam alanı oluşturduklarını kaydetti.

Şuan da 9-10 ayrı alanda briket ev alanı çalışmalarının sürdüğünü aktaran Akbaş, "Bir yandan da yeni yerler için yer tespit çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede çadırlarda zor şartlarda yaşayan insanların briket evlere yerleşmesini hedefliyoruz. İnşallah bunu başarırız." dedi.

AFAD olarak bu konuda sivil toplum kuruluşlarını koordine edip alt yapı desteği verdiklerini anlatan Akbaş, devam eden göçler için çadır kamp kurulumu da yaptıklarını aktardı.

Harbanuş'taki biriket evlerin bir bölümünün kaba inşaatının bittiğini dile getiren Akbaş, "Buradaki evlerin 50'sini AFAD olarak biz yapıyorduk. Ancak bir sivil toplum kuruluşumuzla koordine ederek onlara devir yaptık. Şu an evleri sivil toplum kuruluşumuz yapıyor. Biz de alt yapı desteği veriyoruz. Burada her biri 2 oda ve 37 metrekare olan 500 ev yapmayı planlıyoruz. Şu an da bu evlerin 100'e yakınının kaba inşaatı tamamlandı. Çalışmalar devam ediyor." dedi.

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