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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, bir maden ocağında göçük meydana geldi. 1 kişinin hayatını kaybettiği olay yerinden yayındayız.
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Denizli'de maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sebahatdin Zeyrek   | 24.05.2022
Denizli'de maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek / AA

Denizli

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'ndeki krom madeninde 21.20 sıralarında göçük meydana geldiği anımsatıldı.

Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde Ali Rıza Kut (40) isimli çalışana ulaşılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen vatandaşımız kurtarılamayarak vefat etmiştir. Meydana gelen olayda başkaca yaralanan veya vefat eden vatandaşımız bulunmamaktadır. Olay ile ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturmaya başlanmıştır. Merhum maden çalışanımıza rahmet, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabırlar dileriz."


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