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Dünya

İsrail'in Gazze saldırılarında yıkılan 270 ev için yeniden imar projesi

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Muhammed Ziyara, İsrail'in 2014 yılında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yıkılan 270'ten fazla ev için yeniden imar projesi başlattıklarını belirtti.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Hacer Başer   | 27.02.2020
İsrail'in Gazze saldırılarında yıkılan 270 ev için yeniden imar projesi

Gazze

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında Gazze'de proje için mutabakat zaptı imzalandı.

İmza töreninde konuşan Bayındırlık ve İskan Bakanı Ziyara, projenin maliyetinin 10 milyon dolar olduğunu ve Suudi Arabistan tarafından finanse edildiğini söyledi.

Bakan Ziyara daha önceki açıklamalarında, Gazze'de İsrail saldırıları sonucu zarar gören ya da yıkılan evlerin yüzde 71'inin önceki imar projeleri kapsamında yeniden yapıldığını ya da onarıldığını belirtmiş, iki bin konutun imarı için ise finansman beklendiğini aktarmıştı.

İsrail'in 2014 yılında Gazze'ye düzenlediği ve 51 gün süren saldırılarda yaklaşık 11 bin konut tamamen yıkılmış, 162 konut ise zarar görmüştü.

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