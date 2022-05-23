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Adana'da arama kurtarma ekipleri tatbikat provası yaptı

Adana'da arama kurtarma ekipleri, 26 Mayıs'ta 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek orman yangını ve tahliye tatbikatına yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Koray Kılıç   | 23.05.2022
Adana'da arama kurtarma ekipleri tatbikat provası yaptı Fotoğraf: Koray Kılıç/AA

Adana

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 2022 yılını "Tatbikatlar Yılı" olarak ilan etmesi üzerine, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Afet ve Acil Durum Başkanlığınca (AFAD) yapılacak tatbikatın provası, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri ile belediyelerin arama kurtarma personelinin katılımıyla Kozan ilçesinde gerçekleştirildi.

300 personelin katıldığı provada, Eskimantaş Mahallesi kırsalında orman yangını ihbarı üzerine ekipler, yangının çıktığı bölgeye sevk edildi.

Helikopter aracılığıyla havadan da müdahale edilen provada, jandarma ekipleri belirlenen bölgelerde kontrol noktaları oluşturarak yol güvenliğini sağladı.

İhbar üzerine bir ilköğretim okulunda yangından etkilenen çocukların olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, olay yerine giderek, öğrencileri güvenli bölgeye ulaştırdı.

Yangından mahalle sakinleri ve hayvanları da kurtarılırken, vatandaşlara kumanya dağıtıldı. Güvenli bölgelere çadırlar kurulması, vatandaşların bu bölgede geçici olarak barınması öngörüldü.

Tatbikat provası uyarınca dumandan etkilenen ve yaralanan vatandaşlar, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Prova gereği yangının Minnetli Mahallesi'ne sıçraması üzerine ekipler bu yörede de çalışmalar gerçekleştirdi.

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