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Dünya, Koronavirüs

Hollanda'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

Hollanda'da, virüsün bulaşma hızının çocuklarda düşük olması sebebiyle 11 Mayıs itibarıyla ilkokullarda eğitime başlanacak.

Selman Aksünger   | 21.04.2020
Hollanda'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

Lahey


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kademeli olarak bazı kısıtlamaları hayata geçiren Hollanda hükümeti, 11 Mayıs itibarıyla ilkokulların açılmasına izin verdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yaptığı basın açıklamasında, 11 Mayıs’ta açılacak ilkokullarda eğitimin bir gün bir grup diğer gün diğer grup olacak şekilde sürdürülebileceğini belirtti.

"Önlemleri tamamen kaldırmak çok tehlikeli olur." diyen Başbakan Rutte, toplu etkinliklere ilişkin yasağın ise 1 Eylül'e kadar devam edeceğini ifade etti.

Kreşler ve özel eğitim merkezleri 11 Mayıs, orta eğitim kurumları ise 1 Haziran’da eğitime başlayacak.

Bu kapsamda 18 yaşın altındaki öğrenciler için 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla 28 Nisan’dan itibaren açık alanlarda spor yapılabilecek.

Öte yandan Rutte, bakımevinde kalan yaşlılara ziyaret kısıtlaması ve yakın mesafe çalışanlar için geçerli kısıtlamaların 20 Mayıs’a kadar devam edeceğini belirtti.

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