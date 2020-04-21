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Dünya, Koronavirüs

Kanada’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1884'e yükseldi

Kanada’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1884'e yükseldi.

Seyit Aydoğan   | 21.04.2020
Kanada’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1884'e yükseldi

Toronto


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde dün 1648 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 24 saatte yaşanan 236 yeni ölümle 1884 olurken, vaka sayısı da 35 bin 708’den 38 bin 205'e çıktı. 

Ülkedeki toplam ölüm vakasının 1041’inin yaşandığı Quebec eyaletinde, sağlık personeli ihtiyacı da giderilemiyor. Eyalet hükümetinin aldığı son kararla, hastanelerde acil olmayan ameliyatlar ertelenirken, bu tür önlemlerle açığa çıkan doktor, hemşire ve hasta bakıcılar da özellikle yaşlıların olduğu merkezlere kaydırılıyor.

Quebec Başbakanı Francois Legault, bu merkezlerde yeterli personel olmaması nedeniyle ciddi sıkıntı yaşandığını söyledi.

Bazı marketler müşterilerini ateşlerini ölçerek içeri alıyor

Bu arada Vancouver kentindeki bir süpermarketler zinciri, alışveriş için gelen müşterilerini vücut ısılarını kontrol ederek ve virüs semptomları olup olmadığına yönelik sorular sorarak içeri almaya başladı. Firma, aynı uygulamanın, mesai başlangıcında çalışanlara da uygulandığını duyurdu.

Havaalanlarına ve uçaklara maskesiz girilemeyecek

Öte yandan Kanada hükümetince açıklanan yeni kural gereğince, uçakla seyahat edecek yolcular, bundan sonra havaalanlarında ve uçakta tüm uçuş süresince burun ve ağızlarını kapatan maske takacak. Bu kapsamda karar ülke genelindeki tüm havaalanlarında ve uçuşlarda uygulanmaya başlandı.

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