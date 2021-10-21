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Dünya, Sağlık

Belçika'da Kovid-19 salgınında 4'üncü dalga

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, vaka sayılarının arttığını ve ülkenin "açıkça 4'üncü dalgaya girdiğini" söyledi.

Selen Temizer   | 21.10.2021
Belçika'da Kovid-19 salgınında 4'üncü dalga Fotoğraf: Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı

Brüksel

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, kamu televizyonu VRT'ye yaptığı açıklamada, "Rakamlar iyi değil. Açıkça 4'üncü dalgadayız. Bu bekleniyordu ama gelecek günlerde rakamlarda keskin bir artış göreceğiz." dedi.

Haftalık sayıların günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, son 7 günde günlük vaka sayısı, yüzde 53 artışla 3 bin  249'a çıktı.

Günlük ölü sayısı yüzde 32'lik artışla 12 olurken hastaneye kaldırılma oranı da yüzde 53 artışla 88'e yaklaştı.

Belçika, nüfusun aşılanma oranı bakımından Avrupa ülkeleri arasında ön sıralarda yer alıyor.

Ancak bazı bölgelerde aşılama oranı diğerlerine göre oldukça düşük. Ülkenin yetişkin nüfusunun yüzde 86'sı tam aşılanmışken başkent Brüksel'de bu oran yüzde 67'de kaldı.

Belçika'da yıl başında başlayan aşılamaların yaz başına doğru hızlanması ve vaka sayılarının azalmasıyla birçok salgın önlemi sonlandırılmıştı.

11 Ekim'de görülen 3 bin 872 vaka, 3 Mayıs'tan bu yana en yüksek sayı olarak kayıtlara geçmişti.

Belçika 29 Ekim Cuma günü Kovid-19 kısıtlamalarını yeniden değerlendirecek.

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