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Dünya

Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 16.07.2021
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor

Ankara

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 38 bin 949 yeni vaka tespit edilirken, 542 kişi öldü, 40 bin 26 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı 430 bin 422 olarak kayıtlara geçti.

İyileşenlerin sayısı yeni vaka sayısını aşarken, salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 30 milyon 183 bin 876 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,3 olarak kaydedildi.

Toplam vaka sayısı 31 milyon 26 bin 829'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 412 bin 531'e çıktı.

Uygulanan aşı dozu 395 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 395 milyon 343 bin 767 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olarak öne çıkıyor.

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