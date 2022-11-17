Dolar
18.60
Euro
19.28
Altın
1,760.52
ETH/USDT
1,200.40
BTC/USDT
16,653.00
BIST 100
4,507.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Herson Uluslararası Havalimanı "askeri araç mezarlığına" döndü

Ukrayna'nın Herson bölgesinde yaklaşık 8 ay boyunca Rus ordusunun kontrolünde kalan ve ağır bombardımanların sonucu harabeye dönen Herson Uluslararası Havalimanı'nın "askeri araç mezarlığına" döndüğü görüldü.

Davit Kachkachishvili   | 17.11.2022
Herson Uluslararası Havalimanı "askeri araç mezarlığına" döndü Fotoğraf: Metin Aktaş - AA

Herson

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat'a kadar Ukrayna'nın Herson bölgesinde sivil ve askeri havalimanı olarak hizmet veren ve bölgenin Rus güçlerin kontrolüne girmesinden sonra adeta bir askeri üssüne dönüştüğü söylenen Herson Uluslararası Havalimanı'ndaki yıkım, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

Rus kuvvetlerinin, Herson kenti ve çevresindeki yerleşim yerlerinden çekilmesi sonrası tekrar Ukrayna ordusunun kontrolü sağladığı Çornabayivka köyünde bulunan ve adeta harabeye dönen havalimanının altyapısı, savaşın ağır izlerini taşıyor.

Rus kuvvetlerinin bölgede kaldığı sürede "askeri lojistik merkezi" olarak da kullanıldığı anlaşılan havalimanının, hava savunma sistemi radarları, tank, zırhlı ve askeri personel taşıyan araçların yanı sıra çok sayıda uçağın parçalarının yer aldığı harabeye döndüğü dikkati çekiyor.

Herson Uluslararası Havalimanı'nda, birçok patlamamış mayın, mermi ve diğer patlayıcı maddelerin bulunduğu bir alanın da varlığı göze çarpıyor.

Mayın temizleme çalışmalarının henüz tamamlanmadığı Herson Uluslararası Havalimanı tamamen kullanılamaz hale gelirken çevresinde Rus askerlerince "savunma hattı" olarak kazılan ve kilometrelerce uzanan hendekler de görüldü.

Mıkolayiv-Herson arasında ulaşımı sağlayan kara yolu ile Herson Uluslararası Havalimanı arasında yer alan bir bölgede, savaşın benzer izleri bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 17 şüpheliye tutuklama talebi
Uşak'ta tekstil deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Üsküdar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direğe çarpan İETT otobüsü hasar gördü
İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 13'nün tedavisi sürüyor
Van ile Muş'ta kar ve sis etkili oldu

Benzer haberler

Herson Uluslararası Havalimanı "askeri araç mezarlığına" döndü

Herson Uluslararası Havalimanı "askeri araç mezarlığına" döndü

Ukrayna'da 2014'te düşürülen uçakta ölenlerin yakınları, mahkemenin kararından memnun

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tehditlere boyun eğmeyen bir Türk dünyası var

Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağı davasında 3 sanığa müebbet hapis

Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağı davasında 3 sanığa müebbet hapis
Arnavutluk Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Guterres'i kutladı

Arnavutluk Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Guterres'i kutladı
Polonyalılar, Ukrayna sınırına düşen füzeden endişe duyuyor

Polonyalılar, Ukrayna sınırına düşen füzeden endişe duyuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet