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Dünya

Rusya, Büyük Okyanus'ta tatbikat amaçlı yüksek hassasiyetli füze fırlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, Büyük Okyanus'ta tatbikat amaçlı, uzun menzilli yüksek hassasiyetli "Kalibr" füzesi fırlatıldığını bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Rusya, Büyük Okyanus'ta tatbikat amaçlı yüksek hassasiyetli füze fırlattı

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Pasifik Filosu'nun savaş gemisi, Japonya'nın yakınlarında bulunan Büyük Okyanus sularındaki Avaçinsk koyundan uzun menzilli yüksek hassasiyetli "Kalibr" füze sistemiyle atış yaptı.

Zorlu hava koşullarında fırlatılan Kalibr füzesi, 1300 kilometre menzilindeki Kamçatka bölgesinde Kura poligonundaki hedefi belirli sürede vurdu.

Atışın yapıldığı bölgede, gemi ve uçaklar devreye sokuldu.

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