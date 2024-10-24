Rusya, Büyük Okyanus'ta tatbikat amaçlı yüksek hassasiyetli füze fırlattı
Rusya Savunma Bakanlığı, Büyük Okyanus'ta tatbikat amaçlı, uzun menzilli yüksek hassasiyetli "Kalibr" füzesi fırlatıldığını bildirdi.
Moskova
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Pasifik Filosu'nun savaş gemisi, Japonya'nın yakınlarında bulunan Büyük Okyanus sularındaki Avaçinsk koyundan uzun menzilli yüksek hassasiyetli "Kalibr" füze sistemiyle atış yaptı.
Zorlu hava koşullarında fırlatılan Kalibr füzesi, 1300 kilometre menzilindeki Kamçatka bölgesinde Kura poligonundaki hedefi belirli sürede vurdu.
Atışın yapıldığı bölgede, gemi ve uçaklar devreye sokuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.