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Dünya

Hayvan hakları aktivistlerinden Roma'daki aslanlı çeşmelere boyalı saldırı

İtalya'nın başkenti Roma'daki Popolo (Halk) Meydanı'nın merkezinde konumlanan aslanlı çeşmeler, hayvanların kullanıldığı sirkleri protesto ettiklerini belirten hayvan hakları aktivistlerinin boyalı saldırısına uğradı.

Barış Seçkin  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Hayvan hakları aktivistlerinden Roma'daki aslanlı çeşmelere boyalı saldırı

Roma

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, başkentin turistik meydanlarından Popolo'da bulunan, 19. yüzyıldan kalma mermerden yapılmış aslanlı çeşmeler bugün öğle saatlerinde iki hayvan hakları aktivistinin boyalı saldırısına maruz kaldı.

Eylemciler, çeşmenin üzerindeki mermerden yapılmış aslanların üzerine sarı-turuncu-kırmızı renkte boya dökerken, "Sirklerde hayvanların kullanılmasına yeter" yazılı pankart açtı.

Haberlerde, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan eylemcilerin, kültürel miras varlıklarına zarar vermekten yargılanacağı belirtildi.

Son yıllarda özellikle çok sayıda iklim aktivistinin, protestolarında ülkenin önde gelen tarihi ve turistik kültürel miras unsurlarına zarar vermesi nedeniyle Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, bu eylemlerin önüne geçmek için kültür varlıklarını tahrip edenlere yönelik cezaları arttıran bir düzenleme hazırlamıştı.

Kültürel miras varlıklarına zarar verenlere 20 bin ile 60 bin avro arasında para cezası öngören düzenleme, 18 Ocak'ta Temsilciler Meclisi'nde de onaylanarak yasalaşmasının ardından yürürlüğe girmişti.

Diğer taraftan, Kasım 2023'te de başkent Roma yakınlarındaki Ladispoli'de de bir sirkten aslan kaçmış ve bölgede bir süre korku ve paniğe yol açmıştı. Yaklaşık 8 saatlik bir operasyonun ardından aslanın sakinleştirici mermilerle vurularak yakalanmasının ardından ülkede bazı bölgelerde halen faaliyet gösteren hayvanlı sirkler tartışma konusu olmuştu.

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