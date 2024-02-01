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Dünya

Çin, ülke şirketlerine yönelik listeye ilişkin ABD'yi "ayrımcı uygulamalarını düzeltmeye" çağırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD'nin Çin ordusu ile çalıştığını öne sürdüğü Çinli şirketlerin listesine ilişkin Washington yönetimine "ayrımcı uygulamalarını düzeltmesi" çağrısı yaptı.

Aynur Şeyma Asan  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Çin, ülke şirketlerine yönelik listeye ilişkin ABD'yi "ayrımcı uygulamalarını düzeltmeye" çağırdı

Ankara

Sözcü Vang, günlük basın toplantısında ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Çin ordusu ile çalıştığını öne sürdüğü Çinli şirketlerin listesine ekleme yapılmasını ele aldı.

Söz konusu listeye ek yapılmasına ilişkin Vang, "Çin, ABD'nin ulusal güvenlik konseptini büyütmesine, ayrımcı listeler yapmasına, Çin şirketlerinin peşine düşmesine ve Çin ile ABD arasındaki normal ekonomik ve ticari işbirliğini sekteye uğratmasına kesinlikle karşıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Vang, ABD'nin söz konusu eylemlerinin, yabancı şirketlerin ABD'de yatırım yapması ve işletmesi konusunda güveni "yıprattığını" kaydetti.

ABD'ye söz konusu "ayrımcı uygulamalarını düzeltmesi ve Çinli şirketlere adil, ayrımcılık gözetilmeyen iş çevresi sunması" çağrısında bulunan Vang, "Çin, şirketlerinin yasal ve meşru hakları ile çıkarlarını korumaya devam edecektir." diye konuştu.

Pentagon, Çin ordusuyla birlikte çalıştığı gerekçesiyle oluşturduğu listeye 10'dan fazla yeni şirketi ekleyerek güncellemişti.

ABD'de 2024 Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında belirlenen bu firmalarla, ABD Savunma Bakanlığının herhangi bir sözleşme imzalaması yasaklanıyor.

"ABD, geçerli kanıt olmadan yersiz sonuca vardı ve Çin'e asılsız suçlamalar yöneltti"

Öte yandan Sözcü Vang, ABD'nin kritik altyapısını hedef alan Çin'in bilgisayar korsanlığı kampanyasının merkezindeki internet bağlantılı cihazlardaki güvenlik açıklarını gidermek amacıyla harekete geçmesine ilişkin soruları da yanıtladı.

Çin'in siber saldırılara "sert bir şekilde karşı çıktığını" ifade eden Vang, "ABD, geçerli kanıt olmadan yersiz sonuca vardı ve Çin'e asılsız suçlamalar yöneltti. Bu, son derece sorumsuzca ve tamamen gerçeklerin çarpıtılmasıdır. Çin, buna karşıdır." diye konuştu.

Vang, ABD'nin "siber saldırıların kaynağı ve en büyük faili" olduğunu öne sürerek, "ABD Siber Kuvvetler Komutanlığı, diğer ülkelerin siber altyapılarının, ABD siber saldırılarının meşru hedefi olduğunu açıkça ilan etti." ifadelerini kullandı.

Çin'in siber güvenlik kuruluşlarının, ABD'nin Çin'e ait kritik altyapısına yönelik "uzun süreli siber saldırılarını" ortaya koyan raporları olduğunu belirten Vang, ABD'ye, dünya çapında "siber casusluk ve siber saldırıları durdurma ve siber güvenlik bahanesi altında diğer ülkeleri karalamaya son verme" çağrısı yaptı.

ABD'nin, Çin'in bilgisayar korsanlığını engellemek için harekete geçtiği iddiası

CNN'e konuşan iki ABD'li yetkili ve konuyla ilgili bir kaynak, Washington'ın, Pekin'in bilgisayar korsanlığı faaliyetlerine karşı aldığı önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Kaynak, Beyaz Saray'ın son aylarda korsanların faaliyetlerini daha iyi takip etmek için internet ve bulut bilişim sağlayıcıları gibi teknoloji firmalarıyla toplantılar düzenlediğini aktarmıştı.

ABD'li yetkililerin, Pekin'in bilgisayar korsanlığı faaliyetlerinin "Çin'in Tayvan'ı işgali durumunda ABD'nin olası askeri yanıtını engelleyebileceğinden" endişe ettiklerini belirten kaynak, son girişimin de hükümetin geniş kapsamlı çabasının parçası olduğunu dile getirmişti.

Söz konusu hacker faaliyetlerine karşı FBI ve Adalet Bakanlığı harekete geçmişti.

Çinli bilgisayar korsanlarının, limanlar ve ulaşım ağları gibi hassas kritik altyapılara daha fazla erişim için bazı cihazlara eriştiğine inanılıyor.

Çinli bilgisayar korsanlarının ABD denizcilik ve ulaşım ağlarına sızması, üst düzey ulusal güvenlik yetkililerini endişelendiriyor. Çin hükümeti ise iddiaları reddediyor.

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