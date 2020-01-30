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Dünya, Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

Hamas Sözcüsü Kanu: Filistin davasını tasfiye girişimleri başarısız olacak

Hamas, Filistin davasını tasfiye ve halkın meşru haklarını gasbetme yönündeki tüm girişimlerin başarısız olacağını vurguladı.

Said İbicioğlu   | 30.01.2020
Hamas Sözcüsü Kanu: Filistin davasını tasfiye girişimleri başarısız olacak

Gazze

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, Filistinlilerin birçok yerde düzenlediği gösteriler ve verdikleri tepkilerin, ABD'nin sözde barış anlaşmasını reddetmelerinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

"Filistin davasını tasfiye etme ve Filistinlerin meşru haklarını gasbetme yönündeki tüm girişimler başarısız olacak." ifadesini kullanan Kanu, yarın düzenlenecek gösterilerle Filistinlilerin, "kutsallarını koruma, İsrail işgali ve ABD'nin planına karşı koyma" konusunda birlik olduklarını ve kararlılıklarını ortaya koyacaklarını kaydetti.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

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