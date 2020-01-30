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Dünya

Gazze'de bin genç Polis Akademisi'ne katılmak için zorlu eğitimden geçti

Filistinli gençler, Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığına bağlı Polis Akademisi'ne katılma hazırlıkları kapsamında zorlu askeri eğitimden geçti.

Mehmet Nuri Uçar   | 30.01.2020
Gazze'de bin genç Polis Akademisi'ne katılmak için zorlu eğitimden geçti Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

Gazze'de bin genç, Polis Akademisi'ne katılmak için zorlu eğitimden geçti

Filistinli gençler, Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığına bağlı Polis Akademisi'ne katılma hazırlıkları kapsamında zorlu askeri eğitimden geçti. Gençler, Gazze kentindeki eğitim merkezinde, şiddetli tazyikli suya direnme, dikenli teller altında sürünme ve ağırlık kaldırma gibi uygulamalı dersler aldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

Ekim 2019'da fiziki muayene sınavını geçen bin genç, Polis Akademisi'ne girmek için ön eğitime katılma hakkı kazandı.

Gazzeli gençler, engel ve yüksekten atlama, şiddetli tazyikli suya direnme, dikenli teller altında sürünme ve ağırlık kaldırma gibi uygulamalı dersler aldı.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Tevfik Ebu Naim eğitim sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılından bu yana Askeri Polis Teşkilatı'na katılım sağlanmadığını ve yeni kişilere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

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