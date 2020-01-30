Euro
6.59
Dolar
5.97
BIST 100
119,849.60
Altın
1,573.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da koronavirüs vakası 6'ya yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vaka sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Yusuf Özcan   | 30.01.2020
Fransa'da koronavirüs vakası 6'ya yükseldi

Paris

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada, Paris'te bir doktorda koronavirüse rastlandığını belirtti.

Salomon, karantinaya alınan doktorun virüsü bir hastadan kaptığını söyledi.

Fransa'da biri Bordeaux ve dördü Paris'te olmak üzere 5 kişide koronavirüs görüldüğü bildirilmişti.

Koronavirüs salgını

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son olarak koronavirüs salgını nedeniyle can kaybının 170 olduğunu açıklamış, virüsten etkilenenlerin sayısını 7 bin 711 olarak vermişti. Virüsten dolayı müşahede altına alınanların sayısının da 81 bin 947'ye çıktığı belirtilmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi
GÖRÜŞ - Bosna soykırımının faillerine 'insanlık' iadesi girişimi
Barış değil Filistin'i tasfiye planı

Benzer haberler

İtalya'da koronavirüs şüphesi taşıyan yolcu domuz gribi çıktı

İtalya'da koronavirüs şüphesi taşıyan yolcu domuz gribi çıktı

Fransa'da koronavirüs vakası 6'ya yükseldi

Yunanistan'da koronavirüs şüphesi

Avrupa'dan Çin'e uçuşlar koronavirüs nedeniyle durduruldu

Avrupa'dan Çin'e uçuşlar koronavirüs nedeniyle durduruldu
Mısır havayolu şirketinden koronavirüs nedeniyle Çin uçuşlarını durdurma kararı

Mısır havayolu şirketinden koronavirüs nedeniyle Çin uçuşlarını durdurma kararı
İtalya'da koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan gemide 27 Türk yolcu bulunuyor

İtalya'da koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan gemide 27 Türk yolcu bulunuyor