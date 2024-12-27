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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas: İsrail ordusu, çevresinde katliamlar yaptığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın yaptı

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nin çevresinde katliamlar yaptıktan sonra hastaneye baskın düzenlediğini bildirdi.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Mahmut Geldi  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Hamas: İsrail ordusu, çevresinde katliamlar yaptığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın yaptı Fotoğraf: Khalil Ramzi Alkahlut/AA

Gazze

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki sivil yerlere düzenlediği saldırıları kapsamında Kemal Advan Hastanesi'ne yaptığı baskına tepki gösterildi.

İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği baskından önce çevresinde barbarca katliamlar yaptığı aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası kayıtsızlığı ve ABD yönetiminin ortaklığında savaş suçlarını sürdürdüğüne işaret edildi.

İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ne baskın yaparak hem sağlık personeli hem de içindeki yaralıları silah zoruyla dışarı sürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastaneye yapılan baskın, çevresinde dün gece yapılan ağır bombardımandan sonra gerçekleşti. Bu barbarca bombardıman sonucu 5'i sağlık çalışanı olmak üzere 50'den fazla kişi şehit düştü."

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği savaş suçları zincirinin uzun olduğu ve Kemal Advan Hastanesi'ndeki suçun da bunlardan biri olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası toplumun ise Filistin halkını savaş suçlarına karşı koruma sorumluluklarını yerine getiremediği ifade edildi.

Hastanedeki sağlık personeli ve yaralıların işkencelere maruz kaldığı yönünde belirtiler olduğu vurgulanan açıklamada, oradaki insanların hayatından Tel Aviv ve ABD yönetimlerinin sorumlu olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki İsrail saldırılarını durdurmak üzere harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 436 Filistinli öldü, 108 bin 38 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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