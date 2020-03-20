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Dünya, Koronavirüs

Haiti'de ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü

Haiti'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 2 kişide tespit edildi.

Zehra Ulucak   | 20.03.2020
Haiti'de ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü

Ankara

Haiti'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 2 kişide tespit edildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Devlet Başkanı Jovenel Moise, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 2 hastanın karantinada olduğunu belirtti.

Moise, yeni tip koronavirüs nedeniyle "acil durum" ilan edilen ülkede, tüm hava alanlarının, deniz limanlarının, okulların ve fabrikaların kapatılacağını açıkladı.

Haiti'de yetkililer, yakın zaman önce ülkenin Hispanyola Adası'nda Dominik Cumhuriyeti ile paylaştığı sınırı, virüs nedeniyle kapatmıştı.



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