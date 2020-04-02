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Dünya, Libya

Hafter milislerinden Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı

Libya'da Hafter milislerinin, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı düzenlediği bildirildi.

Gülşen Topçu   | 02.04.2020
Hafter milislerinden Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı

Libyan

Libya El-Ahrar Televizyonu'nun haberine göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri Mitiga Havalimanı ve çevresine roketli saldırı düzenledi. Haberde saldırının can kaybı, yaralanma ya da nasıl bir hasara yol açtığına ilişkin bilgi verilmedi.

Trablus’un dış dünyaya açılan tek kapısı kabul edilen Mitiga Havalimanı Hafter milisleri tarafından daha önce de pek çok kez roket saldırılarına maruz kalmıştı. Bu saldırılar nedeniyle havalimanında uçuşlar pek çok kez durdurulmuştu.

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