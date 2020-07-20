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Dünya, Libya

Trablus'un güneyindeki 150 alan Hafter milislerince yerleştirilen mayınlardan temizlendi

Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyindeki 150 alanın ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerce yerleştirilen mayınlardan temizlendiğini duyurdu.

Safiye Karabacak   | 20.07.2020
Trablus'un güneyindeki 150 alan Hafter milislerince yerleştirilen mayınlardan temizlendi

Trablus

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Kriminoloji Araştırma Birimi bünyesindeki Mayın İmha Odası Başkanı Tuğgeneral Ahmed Ba'yu, mayından temizlenen yerler arasında Eğitim Genel Müdürlüğü, Yargı Yüksek Enstitüsü, Polis Kulübü ve Pasaport Genel Müdürlüğü gibi merkezlerin bulunduğunu belirtti. 

Ba'yu, Trablus'un güneyinden gelen ihbarları değerlendirmeyi sürdüren müdahale ekibinin şu ana kadar 150 alanda inceleme ve temizleme çalışmalarını tamamladığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 13 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, "Trablus’taki patlayıcılar ve mayınlar nedeniyle 52 kişinin hayatını kaybettiğini, 96 kişinin yaralandığını" söylemişti.

Başkenti ele geçirmek amacıyla Nisan 2019'da saldırı başlatan Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde üst üste başarılar elde eden Libya ordusu, geçen ay Trablus il idari sınırının tamamı başta olmak üzere ülkenin batısındaki önemli ekonomik ve ulaşım merkezlerinden milisleri çıkarmıştı.

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