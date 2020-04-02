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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 6 bini aştı

İsrail'de Kovid-19 vakası 6 bin 92'ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıktı.

Esat Fırat   | 02.04.2020
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 6 bini aştı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf /AA

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail'de Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen ikisi kadın 5 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 26'ya yükseldi.

241 kişi iyileşti

Açıklamada ayrıca İsrail'de 501 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği vurgulandı. Böylece toplam vaka sayısının 6 bin 92'e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 95'inin durumunun ağır olduğu, 241 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

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