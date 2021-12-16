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Dünya

Güney Afrika'da son iki haftada 24 gergedan kaçak avcıların hedefi oldu

Dünya genelinde nesilleri tükenme riski altında olan gergedan türlerine ev sahipliği yapan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son iki haftada 24 gergedanın kaçak avcılar tarafından avlandığı bildirildi.

Murat Özgür Güvendik   | 16.12.2021
Güney Afrika'da son iki haftada 24 gergedan kaçak avcıların hedefi oldu

Johannesburg

Güney Afrika Orman, Balıkçılık ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada, son iki haftada dünyaca ünlü safari merkezlerinden Kruger Ulusal Parkı'nda 7, Mpumalanga eyaletinde 7, KwaZulu-Natal eyaletinde 6 ve Western Cape eyaletinde 4 gergedan olmak üzere 24 gergedanın avcılar tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, aralık ayının ilk yarısında 9 gergedan avcısının yakalandığı kaydedildi.

Ayrıca halk gergedan avcılarına karşı devletle iş birliği yapmaya davet edildi.

Gergedanlar yüksek maddi değere sahip boynuzları için katlediliyor

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) verilerine göre, 20. yüzyıl başlarında dünya genelinde yarım milyonu aşan gergedan nüfusu, boynuzları için kontrolsüz şekilde avlanmaları sonucunda 2021 itibarıyla 27 bine kadar geriledi.

Mevcut gergedan nüfusunun yüzde 80'ine ev sahipliği yapan Güney Afrika'da her yıl yüzlerce gergedan, yüksek maddi değere sahip boynuzları için kaçak avcıların hedefi olmaya devam ediyor.

Hükümet verilerine göre sadece 2021 yılının ilk altı ayında nesilleri tükenme riski taşıyan 249 gergedan avlandı.

Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinden yoğun rağbet gören yasa dışı gergedan boynuzu ticareti, nesilleri tükenmekte olan gergedan türleri için ciddi tehdit oluşturuyor.

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