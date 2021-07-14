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Dünya

Güney Afrika'da ateşe verilen binada mahsur kalan anne çocuğunu aşağı atarak kurtardı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yağmacıların ateşe verdiği ileri sürülen bir binada mahsur kalan anne, küçük çocuğunu kurtarmak için binanın birinci katından aşağı attı.

Tufan Aktaş   | 14.07.2021
Güney Afrika'da ateşe verilen binada mahsur kalan anne çocuğunu aşağı atarak kurtardı

İstanbul

Sosyal medya yayılan görüntülerde, annenin küçük çocuğunu kurtarmak için aşağıda bekleyen kalabalığa attığı görüldü.

Çocuk, caddedeki yardımseverlerin çabalarıyla yara almadan kurtuldu.

13 Temmuz'da Durban'daki bir binada çekilen görüntüler, sosyal medya ve yerel medyada geniş yer buldu.

Şimdiye kadar 72 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda, yüzlerce kişi de gözaltına alındı.

Hakkında 15 ay hapis cezası verilen eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlatılan protestolar, kısa sürede şiddet olayları içeren ayaklanmalara dönüşmüştü.

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