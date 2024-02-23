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Dünya

Güney Afrika'da 2023'te 27 binden fazla cinayet işlendi

Dünyada suç oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde geçen yıl 27 binden fazla cinayet işlendi.

Murat Özgür Güvendik  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Güney Afrika'da 2023'te 27 binden fazla cinayet işlendi

Johannesburg

Afrika'nın ticaret, finans ve kültür merkezlerinden Güney Afrika, son yıllarda giderek artan suç oranlarıyla dikkati çekiyor.

AA muhabirinin, Güney Afrika Polis Servisi'nin (SAPS) 2023 yılına ait suç raporlarından derlediği verilere göre, geçen yıl ülkede 27 bin 716 kişi cinayet sonucu yaşamını yitirdi.

Buna göre, 2023'te Güney Afrika'da her saat başı ortalama 3 cinayet işlendi.

Güney Afrika'da 2022'de 27 bin 66 kişi cinayete kurban gitmişti. Geçen yıl cinayet vakalarının sayısında bir önceki yıla göre artış kaydedildi.

16 bin 387 kişi kaçırıldı

Fidye amaçlı adam kaçırma eylemlerinin sıklıkla görüldüğü Güney Afrika'da, polis kayıtlarına göre 2023 yılında 16 bin 387 kişi kaçırıldı.

Geçen sene 216 binden fazla soygun vakasının gerçekleştirildiği ülkede, 53 binin üzerinde tecavüz ve cinsel saldırı vakası kayıtlara geçti.

Bankaların nakit taşıma araçlarının sıklıkla soyguncuların hedefinde olduğu ülkede, 2023'te 234 nakit taşıma aracı soyuldu.

Suçun en yoğun görüldüğü yerler büyük şehir merkezleri

Öte yandan, ülkede suç olaylarının en yoğun görüldüğü yerlerin büyük şehir merkezleri olduğu dikkati çekti.

Ülkenin en büyük şehirleri Johannesburg, Cape Town ve Durban şehir merkezleri, suç oranlarının en yüksek görüldüğü yerler listesinde ilk üçte yer aldı.

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