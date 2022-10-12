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Dünya

Güney Afrika'da kamu görevlileri greve gitmeye hazırlanıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 235 bin üyeli Kamu Görevlileri Sendikası (PSA), ücret artışı talebiyle greve gitmeye hazırlanıyor.

Murat Özgür Güvendik   | 12.10.2022
Güney Afrika'da kamu görevlileri greve gitmeye hazırlanıyor

Johannesburg

Daha önce hükûmetin kamu çalışanlarına yüzde 3'lük zam teklifini reddeden PSA'dan yapılan açıklamada, gelecek hafta itibarıyla greve gitmek için hazırlıkların başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Resmi rakamlara göre yaklaşık 1,2 milyon kamu görevlisinin istihdam edildiği ülkenin en büyük kamu görevlileri sendikası PSA'nın halihazırda 235 bin üyesi bulunuyor.

PSA, bu bildirimin ardından resmi olarak 48 saat beklemek zorunda. Bu sürenin dolmasının ardından gelecek hafta çok sayıda kamu görevlisi greve gidecek.

Hükûmetin, 14 Ekim'e kadar maaş zamları konusunda kararını bildirmesi bekleniyor. Başkent Pretorya, daha önce de sunduğu yüzde 3'lük teklifi yineleyebilir.

Liman ve demir yolu işçilerinin grevi ekonomiyi sarsıyor

Güney Afrika'da hafta başından itibaren ulusal liman işletmeciliği ve demir yolu taşımacılığı firması Transnet işçilerinin grevi, ülke ekonomisinde ve küresel piyasalarda yankılarını göstermeye başladı.

Transnet işçilerinin grevi ülkenin dünyaya açılan kapıları Durban ve Cape Town limanlarında mal akışını önemli ölçüde sekteye uğrattı. Güney Afrika randı dolar karşısında hafta başından bu yana değer kaybını sürdürerek bugün itibarıyla son iki yılın en düşük seviyesini gördü.

Öte yandan dünyanın en büyük kömür üreticilerinden Güney Afrika'nın limanlarından ihracatın sekteye uğraması, Avrupa kömür piyasalarında ciddi fiyat artışlarına neden oldu.

Bloomberg'in haberine göre, bu hafta yılın en düşük kömür ihracatını gerçekleştiren Güney Afrika'daki grevin de etkisiyle, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji krizi yaşayan Avrupa'da kasım ayı kömür vadeli işlemleri yüzde 11'e kadar yükseldi.

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