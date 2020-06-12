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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da en fazla Kovid-19 testi Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapıldı

Afrika'da, en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi Güney Afrika Cumhuriyeti'nde uygulandı.

Gökhan Kavak   | 12.06.2020
Afrika'da en fazla Kovid-19 testi Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapıldı

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede bugüne kadar 1 milyon 28 bin 399 kişiye Kovid-19 testi yapıldı ve bu sayıyla Güney Afrika Cumhuriyeti, "Afrika kıtasında en fazla test yapılan ülke" oldu.

Ülke genelinde yapılan testlerden 58 bin 568'i pozitif çıktı. 33 bin 252 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuşurken, virüs nedeniyle 1284 kişi hayatını kaybetti.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde, en az vaka ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde görüldü.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, ülkede 2 bin 84 sağlık çalışanı virüsten etkilendi.

Kıta genelindeki toplam testlerin yüzde 25'i Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılırken, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti, ölüm oranlarında Mısır'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

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