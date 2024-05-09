Dolar
32.27
Euro
34.71
Altın
2,310.33
ETH/USDT
2,993.60
BTC/USDT
61,419.00
BIST 100
10,255.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da "2024 Orman Yangınlarıyla Mücadele Hazırlık Toplantısı"nda konuşuyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Üsküdar Harem'den Harem-i Şerif'e Hac Uğurlama Programı”nda konuşuyor TCMB Başkanı Fatih Karahan, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Güney Afrika'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

75 işçinin göçük altında kaldığı binanın enkazından şimdiye kadar 37 işçi çıkarılırken, enkaz altındaki 38 işçiyle iletişim kurulamıyor.

Murat Özgür Güvendik  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Güney Afrika'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

Cape Town

 Güney Afrika Cumhuriyeti'nin George şehrinde, inşaat halindeki çok katlı binanın çökmesi sonucu ölen işçilerin sayısı 8'e yükseldi.

George Belediyesinden yapılan açıklamada, 75 işçinin göçük altında kaldığı binanın enkazından şimdiye kadar 37 işçi çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği duyuruldu.

Ağır yaralanan 22 işçiden 6'sının hayati tehlikesi bulunduğunun belirtildiği açıklamada, 7 işçinin de hafif yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Mahsur kalan 38 işçiyle iletişim kurulamıyor

Western Cape eyalet hükümeti Yerel Yönetim, Çevre İşleri ve Kalkınma Planlama Bakanı Anton Bredell, basına yaptığı açıklamada, "Enkaz altındakilerle iletişim kuramasak da umudumuzu sürdürüyoruz" dedi.

Bredell, aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarının binanın arka tarafına kaydırıldığını belirterek, "Bununla birlikte burası tehlikeli bir bölge. Uluslararası standartlara göre 48 saat, burada 3 güne denk geliyor" diye konuştu.

George şehrinin merkezinde, Victoria ve York caddelerinin köşesinde, belediye binasının bitişiğinde yer alan inşa halindeki çok katlı bina, 6 Mayıs'ta çökmüştü.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı
MSB, Konya'da devam eden Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı
SGK'nin geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Bakan Göktaş yabancı kadın bakanlara "Anneler Günü" dolayısıyla mektup yazdı

Benzer haberler

Güney Afrika'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

Güney Afrika'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet