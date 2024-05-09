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Dünya

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da birçok kente baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da birçok kente düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi yaraladı, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Qais Omar Darwesh Omar, Muhammed Emin Canik  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da birçok kente baskın düzenledi

Ramallah

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin yakınlarında bulunan Kubatiye ve eş-Şuheda beldelerine baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerine zorla girdi ve arama yaptı.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktığı, en az 3 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail askerlerinin gerçek mermi kullandığı baskında, karnından yaralanan bir Filistinlinin Cenin Devlet Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.

Kalkilya kentine de çok sayıda askeri araçla giren İsrail güçleri, Kefr Seba Mahallesine baskın düzenledi ve Filistinlilerin evlerine zorla girerek arama yaptı.

Görgü tanıkları, Kefr Seba'da evlerin çatılarına keskin nişancılar konuşlandıran İsrail ordusunun mahalledeki bir Filistinliyi hedef aldığını belirtti.

Eriha, Ramallah ve el Halil kentlerinde de birçok mahalleye baskın düzenleyen İsrail güçlerinin çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.


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