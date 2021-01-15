Euro
9.01
Dolar
7.46
BIST 100
1,524.49
Altın
1,830.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum konuşuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Güney Afrika'da aracı firma Kovid-19 aşısı için devletten dört katı fiyat istedi

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, bir aracı firmanın Kovid-19 aşısı için devlete, üretici firmanın fiyatının dört katı fiyat verdiğini açıkladı.

Murat Özgür Güvendik   | 15.01.2021
Güney Afrika'da aracı firma Kovid-19 aşısı için devletten dört katı fiyat istedi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, ulusal basın kuruluşu News 24'e verdiği demeçte, Kovid-19 aşısı temini için hükümet ile üretici arasında aracılık yapan bir firmanın, hükümetten üretici fiyatının dört katı fiyat talep etmesinin ardından artık üreticilerle doğrudan pazarlık yapma kararı aldıklarını aktardı.

Geçen yıl kişisel koruyucu ekipman ve PCR test kitleri temininde, aracı firmaların kusurlu ürün ve aşırı fiyatlandırma uygulamasıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Mkhize, bu durumdan ders aldıklarını ve aynı hataların bir daha tekrarlanmayacağını kaydetti.

Mkhize, hükümetin aşı temini için anlaşma yapmakta geciktiği yönündeki eleştirilere ilişkin, "Sistemimiz böyle işlemiyor. Aşı denemelerinin başarılı olacağına dair yeterli kanıt olmadan paramızı ortaya koyamayız. Böyle bir lüksümüz yok." ifadesini kullandı.

Aşı alımı için görüşmelerde önemli yol kat ettiklerini belirten Mkhize, hükümetin ülke nüfusunun üçte ikisinin aşılanması konusundaki kararlılığını vurguladı.

Hindistan'dan gelecek 1 milyon aşının bu ayın sonunda teslim alınacağını aktaran Mkhize, gelecek ay da ilave 500 bin aşının teslim alınacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'de seyahatler için 'aşı sertifikası' çıkarılması tartışılıyor
Güney Afrika'da aracı firma Kovid-19 aşısı için devletten dört katı fiyat istedi
BioNTech, Almanya’nın Marburg kentindeki yeni tesisinde Kovid-19 aşısı için üretim onayı aldı
Türkiye'de 8 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 150 arttı

Benzer haberler

Güney Afrika'da aracı firma Kovid-19 aşısı için devletten dört katı fiyat istedi

Güney Afrika'da aracı firma Kovid-19 aşısı için devletten dört katı fiyat istedi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1280 kişi öldü

BioNTech, Almanya’nın Marburg kentindeki yeni tesisinde Kovid-19 aşısı için üretim onayı aldı

Türkiye'de 8 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 8 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 150 arttı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 150 arttı
Mescid-i Aksa’da sınırlı sayıda kişiyle cuma namazı kılındı

Mescid-i Aksa’da sınırlı sayıda kişiyle cuma namazı kılındı