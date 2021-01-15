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Dünya

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1280 kişi öldü

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 1280 kişi hayatını kaybetti.

Bilal Acar   | 15.01.2021
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1280 kişi öldü Fotoğraf: Kate Green/AA

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saatte 55 bin 761 yeni vaka tespit edilen ülkede, toplam vaka sayısı 3 milyon 316 bin 19'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 1280 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 87 bin 295'e çıktı.

Bir günde 695 bin 148 test yapılırken, test sayısı mükerrerler dahil 60 milyon 242 bin 686 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 37 bin 282 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 672'si yoğun bakımda bulunuyor.

İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 3 milyon 234 bin 946'ya ulaştı, 443 bin 234 kişi ise aşının ikinci dozu yapıldı.

Hastaneler ve yoğun bakım servisleri baskı altında

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.

Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, İngiltere Başbakanı Boris Johnson halktan sokağa çıkmamalarını istemişti.

Johnson, Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelerin ve yoğun bakım servislerinin her zamankinden daha fazla baskı altında olduğunu bildirmişti.

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